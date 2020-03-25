В Москве от коронавируса скончались два человека

В Москве скончались двое пациентов, у которых был подтвержден covid-19, сообщили Накануне.RU в столичном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Одному пациенту было 88 лет, второму 73 года. Диагнозы были поставлены прижизненно. "Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе в очередной раз напомнили, что пожилым людям, а также лицам, имеющим хронические заболевания, необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, что ситуация с первой погибшей в России от коронавирусной инфекции COVID-19 оказалась спорной. У 79-летней женщины действительно был положительный анализ на вирус, но по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки в России выросло на 163 и достигло 658. Под наблюдением на самоизоляции находятся 112 тыс. человек в стране.

Добавим также, что следующая неделя в России объявлена выходной. Эта мера необходима для предотвращения коронавируса. Соответствующий указ уже подписан президентом.