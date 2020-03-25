05 Октября 2020
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Обращение Владимира Путина по ситуации с коронавирусом (2020) | Фото: Россия 24

Путин подписал указ о всероссийской нерабочей неделе

Президент России Владимир Путин подписал сегодня Указ "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Согласно тексту документа, с 30 марта по 3 апреля устанавливаются нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы и неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

Федеральным органам власти, органам власти субъектов РФ и местного самоуправления необходимо определить численность чиновников, которые будут работать в этот период. Аналогичным образом должны поступить и СМИ.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

Отмечается, что эти меры приняты "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации".

Ранее о введении "всероссийских каникул" Владимир Путин сообщил в время своего обращения к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией в стране. Также президент объявил о переносе сроков голосования по Конституции. Соответствующий указ тоже подписан.

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Путин подписал указ о всероссийской нерабочей неделе

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Теги: владимир путин, обращение к нации, каникулы, указ, нерабочая неделя, коронавирус



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