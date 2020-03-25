05 Октября 2020
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Порошенко, конфискация (2015) | Фото: Накануне.RU

Генпрокуратура ДНР подозревает Порошенко в утверждении плана убийства Моторолы

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства Героя ДНР Арсена Павлова ("Моторолы"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Моторола погиб в результате взрыва 16 октября 2016 года в лифте своего дома. Случившееся было квалифицировано как теракт.

Следствие установило, что Порошенко утвердил разработанный украинскими спецслужбами план убийства. Он объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По соответствующей статье олигарху грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в 2018 году Украинский народный трибунал приговорил Порошенко и его приспешников к пожизненному заключению.

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Генпрокуратура ДНР подозревает Порошенко в утверждении плана убийства Моторолы

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Теги: Украина, Петр Порошенко, ДНР, убийство, Арсен Павлов, Моторола



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