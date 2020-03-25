За чей счет банкет: Налоги с оффшорных дивидендов и миллионных счетов

В обращении к нации президент Владимир Путин обозначил меры экономической и социальной поддержки и назвал источники пополнения бюджета.

1. Все соцпособия и льготы, положенные гражданам, в течение шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления справок и хождения по ведомствам.

2. В ближайшие три месяца всем семьям (начиная с апреля), имеющим право на маткапитал, будет выплачиваться дополнительно по 5 тыс. руб. на ребенка (до 3 лет включительно)

3. Правительство форсирует выплаты маткапитала по первенцам – с июля на июнь переносится начало выплат.

4. Будут поддержаны те, кто на больничном или оказался без работы. Сейчас больничный рассчитывается из стажа. Это несправедливо. Норма выплаты по больничному будет рассчитываться из размера 1 МРОТ – это будет действовать до конца 2020 года

5. Пособие по безработице будет повышено до МРОТ – 12 тыс. руб.

6. Будут введены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам: если доход человека в месяц сократился более чем на 30%, он сможет без штрафных санкций получить отсрочку

7. Процедура банкротства станет посильной и необременительной

8. Малый и средний бизнес, микропредприятия в сфере услуг столкнулись со снижением выручки. Для предприятий и отраслей, затронутых кризисом, будут предприняты следующие меры: отсрочка по всем налогам, за исключением НДС на ближайшие 6 месяцев, а микропредприятиям – еще и отсрочка по выплатам в соцфонды; отсрочка по кредитам на ближайшие 6 месяцев.

9. Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, получат мораторий от взыскания долгов и штрафов на ближайшие 6 месяцев.

10. Доходы граждан в малом и среднем бизнесе будут сохраняться: с 30 до 15% будут снижены размеры страховых взносов на зарплаты, превышающие МРОТ. Эта мера вводится на долгий срок.

11. Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети этих средств облагаются ставкой лишь в 2%, тогда как граждане платят подоходный налог в 13%. Для тех, кто выводит деньги, ставка будет 15%. Это потребует корректировки наших соглашений с некоторыми странами. Если же иностранные партнеры не примут наших предложений, мы выйдем из соглашений с ними.

12. Во многих странах мира доходы граждан от вкладов облагаются подоходным налогом. У нас – нет. Для тех граждан, у которых вклады превышают 1 млн руб., проценты будут облагаться подоходным налогом в 13%. В эту категорию войдут около 1% граждан.



Все дополнительные доходы от последних двух пунктов будут направляться на меры соцподдержки.