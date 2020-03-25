05 Октября 2020
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Иван Романчук (2020) | Фото: ТюмГУ

Тюменский депутат назначен временно исполняющим обязанности ректора ТюмГУ

Временно исполняющим обязанности ректора Тюменского государственного университета назначен директор Института государства и права, проректор университета, депутат тюменской гордумы Иван Романчук, сообщили Накануне.RU в Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Приказ о назначении отдал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - бывший ректор этого вуза.

В ТюмГУ Иван Романчук работает с 2006 г.

Он окончил юридический университет МВД России по специальности "Юриспруденция". В 2005 г. Санкт-Петербургский университет МВД России (адъюнктура) и успешно защитил кандидатскую диссертацию с присуждением ученой степени кандидата юридических наук. В 2009 г. ему было присвоено ученое звание доцент по кафедре теории и истории государства и права.

Напомним, ранее сообщалось, что приказом Фалькова и.о. ректора стала проректор-начальник управления по образовательной деятельности ТюмГУ, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Елена Тумакова. Сам Фальков был назначен министром науки и высшего образования России. Новый кабинет министров РФ сформирован 21 января.

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Тюменский депутат назначен временно исполняющим обязанности ректора ТюмГУ

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Теги: Иван Романчук, ректор ТюмГУ, Валерий Фальков



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