05 Октября 2020
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Политика В России
Обращение Владимира Путина по ситуации с коронавирусом (2020) | Фото: Россия 24

Расходимся? Путин объявил всероссийские каникулы

Президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Он объявил каникулы для всей страны.

"На сегодняшний день в стране насчитывается 658 заболевших. Благодаря заранее принятым мерам, нам пока удается сдерживать широкое распространение вируса. Но полностью заблокировать проникновение инфекции в страну невозможно", - сказал президент.

Он особо обратился к врачам, фельдшерам, медсестрам: "вы сейчас на переднем крае борьбы, сердечно благодарю вас".

Под ударом оказалось старшее поколение, люди с хроническими заболеваниями.

Возникает вопрос по голосованию по поправкам в Конституцию. Я буду просить вас прийти и высказаться по этому вопросу. Я очень серьезно к этому отношусь. Но абсолютный приоритет для нас – это жизнь и здоровье людей. Надо перенести голосование на более позднюю дату. Только опираясь на мнение экспертов примем решение о новом дне голосования.

Следующую неделю объявляю нерабочей. С 28 по 5 апреля – выходные. Все структуры жизнеобеспечения: магазины, аптеки, банки, транспорт, органы власти – будут работать. Длинные выходные нужны для предотвращения распространения вируса.

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Теги: владимир путин, обращение к нации, каникулы



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