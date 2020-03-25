Замглавы Нефтеюганска подделал листки нетрудоспособности и незаконно получил по ним 18 тысяч

Замглавы Нефтеюганска будут судить за использование подложного документа и мошенничество при получении выплат, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, в начале 2019 г. чиновник захотел скрыть, что его не было на рабочем месте без уважительной причины, а также незаконно получить пособие в связи с временной нетрудоспособностью. Для этого он дважды предоставил в мэрию заведомо подложные листки временной нетрудоспособности. На основании этих "документов" ему заплатили 18 тыс. руб. На основании предоставленной следствием в информации замглавы уволен.

Дело ушло прокурору для утверждения обвинения, после чего поступит в суд.