05 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Замглавы Нефтеюганска подделал листки нетрудоспособности и незаконно получил по ним 18 тысяч

Замглавы Нефтеюганска будут судить за использование подложного документа и мошенничество при получении выплат, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.
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По версии следствия, в начале 2019 г. чиновник захотел скрыть, что его не было на рабочем месте без уважительной причины, а также незаконно получить пособие в связи с временной нетрудоспособностью. Для этого он дважды предоставил в мэрию заведомо подложные листки временной нетрудоспособности. На основании этих "документов" ему заплатили 18 тыс. руб. На основании предоставленной следствием в информации замглавы уволен.

Дело ушло прокурору для утверждения обвинения, после чего поступит в суд.

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Замглавы Нефтеюганска подделал листки нетрудоспособности и незаконно получил по ним 18 тысяч

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Теги: замглавы Нефтеюганска, увольнение, фальшивый документ



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