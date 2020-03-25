05 Октября 2020
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дискотека ночной клуб ди-джей DJ (2007) | Фото: www.magweb.ru

Закрывай, не пьянствуй: "коронавирусное" постановление разъединило екатеринбургские ночные клубы

Постановление российского правительства от 24 марта, рекомендующее органам исполнительной власти в регионах приостановить работу ночных клубов, разделило заведения столицы Урала на три группы.

Как рассказали Накануне.RU в самых популярных увеселительных местах Екатеринбурга, одни из них закроются на время коронавирусного карантина, другие будут работать до решения областного правительства или надзорных органов, третья группа заведений будет работать лишь в формате бара и свернут танцполы, а четвертая и вовсе не собирается закрываться.

Так, полностью из-за постановления правительства закрываются ночные клубы "Сhili", "Грязные танцы", "Огнедышащий осел" (при этом данное заведение закрывается не только из-за распространения новой чумы, но и из-за ремонта), "Черный лед".

"Мы закрываемся. В связи с постановлением правительства. Не будем работать в те сроки, которые там указаны", - отметили в "Чили".

В "Алиби" заявили о том, что заведение не будет работать, как клуб, но продолжит работу, как бар.

То же самое сообщили представители известного танцевального места "Градусы".

"Мы работаем в ограниченном режиме. Небольшое число до 50 человек запускаем. Все будет работать в режиме бара. Постановление правительства носит рекомендательный характер. Пока мы не планируем закрываться. Да и в целом к нам сейчас в связи с коронавирусом очень мало народа ходит", - рассказали там.

Между тем, в ночном клубе "Метрополия" пока не планируют закрываться.

"Мы ждем решения региональных властей. Потом уже примем все окончательно", - отметили в заведении.

Часть ночных мест времяпрепровождения, где можно и потанцевать, нашли "лазейку" в документе правительства. Несмотря на наличие танцпола, по документам досуговые места числятся как кафе. Например, "Патишах". "Мы кафе. Ждем решения Роспотребнадзора. К клубу мы себя не относим. Так что будем работать в прежнем круглосуточном режиме", - заключили там.

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Закрывай, не пьянствуй: "коронавирусное" постановление разъединило екатеринбургские ночные клубы

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Теги: ночные клубы, Екатеринбург, правительство



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