05 Октября 2020
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Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске обследованы все работники прокуратуры, которых отправили на карантин из-за коронавируса у сотрудницы

Все работники прокуратуры Металлургического района прошли обследование на коронавирусную инфекцию. Пробы отрицательные.

"Все 23 контактных работника прокуратуры Металлургического района, включая технический персонал, на сегодняшний день обследованы. Ни один работник прокуратуры из поданного в Роспотребнадзор списка не уклонялся от прохождения от сдачи проб, все находились по домашним адресам в режиме самоизоляции", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники продолжают находиться на карантине в условиях самоизоляции. На 11 день у всех будут взяты повторные пробы.

Напомним, у сотрудницы прокуратуры и членов ее семьи – мужа, дочери и матери супруга выявлена коронавирусная инфекция. Они госпитализированы.

Прокуратура района была закрыта на карантин. Надзорные функции и прием населения проводится сотрудниками аппарата областной прокуратуры.

"В здании прокуратуры района проведены противоэпидемиологические мероприятия. Весь коллектив изолирован и находится на карантине вместе с членами семей", - добавили в ведомстве.

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В Челябинске обследованы все работники прокуратуры, которых отправили на карантин из-за коронавируса у сотрудницы

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин, прокуратура,



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