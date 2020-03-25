Водитель в Кургане убежал от сотрудников ГИБДД после того, как на своем "Ниссане" протаранил автомобиль

Неустановленный водитель в Кургане убежал от сотрудников полиции по берегу реки Тобол после совершенного ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области, ДТП произошло около 2.00 25 марта у дома №13 на улице Криволапова.

"Водитель на "Ниссане" совершил столкновение с автомобилем, позже скрылся от сотрудников полиции по дамбе Тобола, сейчас ведется его розыск", - отметили в МВД.

Жители дома, возле которого произошло ДТП, рассказали Накануне.RU подробности инцидента.

"Очень страшный шум был, удар, около 2 часов ночи. Автомобиль врезался в другую машину - сильно так: даже как минимум одно колесо оторвало. Я выглянула с балкона - там внизу было две машины ГИБДД. Водитель убежал. Он разворотил весь палисадник - сломал дерево и несколько кустов, испортил асфальт и бордюр. Кто сейчас будет это все восстанавливать?" - рассказала жительница дома Надежда.

Сейчас водителя, совершившего ДТП, ищут.