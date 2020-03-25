На учебно-методическом сборе в Вологодском правительстве обсуждали подготовку к весенней призывной кампании

Учебно-методический сбор с председателями призывных комиссий, начальниками отделов военного комиссариата области, врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию призывников провели в правительстве Вологодской области, передает корреспондент Накануне.RU. Проводил ставший уже традиционным сбор заместитель губернатора Эдуард Зайнак. На связи было около 100 руководителей и специалистов, которые задействованы в организации призыва граждан на военную службу и медицинского освидетельствования призывников.

На территории Вологодской области, как известно, введены особые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, поэтому сбор был осуществлен в режиме ebltj-конференц связи.

Эдуард Зайнак озвучил итоги призыва граждан на военную службу в 2019 году. Установленная норма призыва для Вологодской области была выполнена на 100% количественно, с Вологодчины в армию призвано и отправлено 2621 (1654 весной, 967 осенью) человек.

В этот весенний Вологодская область должна направить на военную службу порядка 1500 человек.

"Это серьезные показатели, которые придется нам выполнять в очень не простых условиях. Карантинные мероприятия, введенные в стране, значительно осложнят работу, но это не значит, что поставленная задача не будет выполнена. Наоборот, это потребует мобилизации наших усилий в решении задач обеспечения безопасности страны", - отметил Эдуард Зайнак и обратился к участникам сбора, потребовал четкой и слаженной работы органов власти и муниципалитетов, муниципальных военных комиссариатов области.

Также Эдуард Зайнак обратил внимание на то, что самое серьезное внимание надо обратить на соблюдение законности призыва граждан на военную службу.