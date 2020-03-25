05 Октября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
призывники армия солдаты (2013) | Фото:

На учебно-методическом сборе в Вологодском правительстве обсуждали подготовку к весенней призывной кампании

Учебно-методический сбор с председателями призывных комиссий, начальниками отделов военного комиссариата области, врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию призывников провели в правительстве Вологодской области, передает корреспондент Накануне.RU. Проводил ставший уже традиционным сбор заместитель губернатора Эдуард Зайнак.  На связи было около  100 руководителей и специалистов, которые задействованы в  организации призыва граждан на военную службу и медицинского освидетельствования призывников. 

На территории Вологодской области, как известно, введены особые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, поэтому сбор был осуществлен в режиме ebltj-конференц связи.

Эдуард Зайнак  озвучил итоги призыва граждан на военную службу в 2019 году. Установленная норма призыва для Вологодской области была выполнена на  100% количественно, с Вологодчины в армию призвано и отправлено 2621 (1654 весной, 967 осенью) человек. 

В этот весенний Вологодская область должна направить на военную службу порядка 1500 человек.

"Это серьезные показатели, которые придется нам выполнять в очень не простых условиях. Карантинные мероприятия, введенные в стране, значительно осложнят работу, но это не значит, что поставленная задача не будет выполнена. Наоборот, это потребует мобилизации наших усилий в решении задач обеспечения безопасности страны", - отметил Эдуард Зайнак и обратился к участникам сбора, потребовал четкой и слаженной работы органов власти и муниципалитетов, муниципальных военных комиссариатов области.

Также  Эдуард Зайнак  обратил внимание на то, что самое серьезное внимание надо обратить на соблюдение законности призыва граждан на военную службу.

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На учебно-методическом сборе в Вологодском правительстве обсуждали подготовку к весенней призывной кампании

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Теги: весенний призыв, учебно-методический сбор, эдуард зайнак, призывники



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