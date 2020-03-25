В Перми главврач онкодиспансера, госпитализированный с подозрением на коронавирус, остаётся в клинике

Медики рассказали о состоянии главного врача онкодиспансера Максима Мезенцева, которого ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщили Накануне.RU в краевом минздраве.

"Два случая заболевания коронавирусом выявлены за последние сутки у двух женщин, которые в недавно вернулись из-за границы. Их состояние удовлетворительное, они проходят необходимое лечение. Подозрение на заболевание есть у главного врача краевого онкодиспансера Максима Мезенцева. Он сам изъявил желание раскрыть данные о себе. По его словам, в середине марта он вернулся из страны, которой на тот момент не было в перечне опасных стран, также у него не было никаких признаков заболевания ОРВИ", - отметили в министерстве.

Сейчас он находится в изолированном боксе инфекционной больницы. Установлен круг близких контактов, все они находятся под наблюдением врачей.

"Мы считаем, что в условиях распространения коронавируса очень важна и сознательность людей, а для врачей это важно вдвойне. Сейчас минздравом проводится оценка его действий, после чего будут приняты необходимые решения", - подчеркнули в министерстве.