СМИ: Мишустин и Володин обсуждают помощь гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По некоторым данным, может обсуждается помощь гражданам и бизнесу во время пандемии коронавируса.

Это одна из возможных тем для переговоров, сообщил РИА Новости источник.

Ранее сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в ходе своего обращения к россиянам Владимир Путин предложит меры поддержки бизнеса и экономики. Выступление президента должно начаться в самое ближайшее время.