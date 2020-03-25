05 Октября 2020
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Общество Курганская область
Дмитрий Свинов, начальник УМВД России по Курганской области (2019) | Фото:Накануне.RU

"Точка еще не поставлена". Глава МВД Зауралья прокомментировал арест своего заместителя

Начальник управления МВД России по Курганской области Дмитрий Свинов прокомментировал задержание своего заместителя Андрея Шамина, которого суд отправил в СИЗО до 19 мая.

Видеозапись опубликовала гостелерадиокомпания "ГТРК-Курган".

Свинов отметил, что очищение рядов правоохранителей от лиц, совершающих преступления, является одной из важнейших задач, стоящих перед МВД, ФСБ, СК.

"Расследование уголовного дела продолжается и точка в нем еще не поставлена. Работа по выявлению тех сотрудников, которые используют служебное положение, совершая преступления, будет продолжена", - отметил Свинов.

Напомним, Андрей Шамин и руководитель межмуниципального отдела полиции "Шадринский" Дмитрий Кокотеев были задержаны 22 марта. Вместе с ними были задержаны и главный бухгалтер шадринского отдела полиции, а также еще два бухгалтера отдела. С 2012 года по февраль 2020 года Шамин, используя свое служебное положение, организовал и возглавил преступную группу. Злоумышленники похищали деньги, премии и другие выплаты сотрудников отдела полиции "Шадринский", подделывая документы. С 2012 года "оборотни в погонах" похитили не менее 27 млн руб.

Шамина уже отстранили от службы, как и Кокотеева.

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"Точка еще не поставлена". Глава МВД Зауралья прокомментировал арест своего заместителя

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Теги: Дмитрий Свинов, Курган, МВД, Андрей Шамин, Дмитрий Кокотеев, Шадринск, полиция, арест



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