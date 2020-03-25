Два новых случая коронавируса "привезли" в Прикамье из Франции и Италии

Власти рассказали подробности двух новых случаев коронавируса в Прикамье, сообщили Накануне.RU в региональном правительстве.

Круг близких контактов новых пациентов находится под наблюдением. По информации краевого минздрава, двух женщин 21 и 43 лет госпитализировали, они вернулись из Франции и из Италии. 39 человек с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением врачей, ещё 2,5 тыс. без таковых – на самоизоляции дома. Таким образом, всего в регионе сейчас пять случаев коронавируса.

Напомним, ранее последний раз в Прикамье был выявлен коронавирус 19 марта.