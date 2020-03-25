Шумков подписал постановление о начале пожароопасного сезона в Зауралье

В Курганской области вступит в силу постановление, подписанное губернатором региона Вадимом Шумковым, о начале пожароопасного периода.

Документ гласит, что это связано со сходом снега в лесах региона.

С 10 апреля пожароопасный сезон начнется в Альменевском, Звериноголовском, Катайском, Куртамышском, Макушинском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном и Щучанском районах.

С 15 апреля - в Кургане и Шадринске, а также в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Лебяжьевском, Мишкинском, Мокроусовском, Частоозерском, Шадринском, Шатровском, Шумихинском и Юргамышском районах.