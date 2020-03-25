05 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Маска медицинская (2020) | Фото: Накануне.RU

Медицинские маски в уральских аптеках появятся уже на этой неделе

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что уже завтра в региональные аптеки могут завезти новую партию медицинских масок.

"Мы надеемся, что торговые сети уже завтра почувствуют прибытие масок", - заявил Павел Креков.

В первую очередь область обеспечит масками волонтерские службы, поскольку в скором времени количество пенсионеров и людей предпенсионного возраста, находящихся на домашнем карантине, увеличится в разы. В связи с этим увеличится и количество работающих с ними волонтеров. На очереди работники управления внутренних дел и все, кто имеют отношение к очагам инфекции. По словам заместителя губернатора, эта неделя должна стать пиковой, поскольку области необходимо охватить 15 тыс. людей, прибывших из заграницы. Оставшиеся маски будут развезены по торговым точкам.

Напомним, что уже семь свердловских предприятий, специализирующихся на пошиве одежды, запустили производство многоразовых медицинских масок. В ближайшее время производственные цеха по всей стране должны выйти на производительность 5 млн масок в сутки.

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Медицинские маски в уральских аптеках появятся уже на этой неделе

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Теги: Медицинские маски, коронавирус, аптеки



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