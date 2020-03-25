На Украине на месяц введен режим ЧС

Кабинет министров Украины на 30 дней ввел по всей стране режим чрезвычайной ситуации, чтобы усилить карантинные мероприятия из-за эпидемии коронавируса.

Ранее режим ЧС был введен в ряде областей. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что чрезвычайная ситуация не является чрезвычайным положением, и призвал не путать эти понятия.

Режим ЧС предполагает мобилизацию ресурсов и остановку городского транспорта. Запрещаются митинги и собрания, закрываются почти все объекты скопления людей, кроме продуктовых магазинов и аптек, не работают школы и вузы, жителей просят оставаться дома. В определенных зонах будут обустроены КПП с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств.

Режим ЧС может быть продлен и после 24 апреля.

Официально на Украине 113 заболевших, 4 случая закончились летальным исходом.

