Состояние девочки, заболевшей коронавирусом в Курганской области, удовлетворительное

Состояние девочки - жительницы Курганской области, единственной в регионе заразившейся коронавирусом, оценивается как удовлетворительное.

Скоро будут проведены контрольные анализы, после их получения будет решен вопрос о дальнейшей тактике лечения или выписке пациента, сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Зауралья.

Ранее сообщалось, что девочка вернулась из Испании, у ее родственников коронавируса не обнаружено. Пока в регионе - это единственный случай заболевания коронавирусом.