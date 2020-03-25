Таиланд из-за коронавируса полностью закрывает въезд и выезд из страны

Таиланд с 26 марта полностью закрывает въезд и выезд из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ властей.

Ранее премьер-министр Таиланда заявил, что страна объявит чрезвычайное положение из-за коронавируса. Посольство РФ призвало россиян покинуть королевство до введения ЧП.

"Аэрофлот" с конца марта отменяет рейсы на остров Пхукет. Пока они отменены до конца апреля.

На сегодняшний день число инфицированных коронавирусом в Таиланде достигло 934, зафиксированы четыре летальных исхода.