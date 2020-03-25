В Югре представители 13 общественных организаций сформировали пул наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию

В Югре сформирован пул наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию. Соглашение подписано в стенах региональной Общественной палаты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 14 марта Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам Правительства и государственным чиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед его гражданами, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка и предусматривают упоминание Бога. Дата всенародного голосования пока не утверждена.

Наиболее важной поправкой в Конституцию россияне считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (95%). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Также в топ-5 наиважнейших поправок к Основному закону попали обязательная социальная поддержка детей (93%), защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат (по 92%).

Общественная палата Югры подписала соглашение о взаимодействии с представителями 13 окружных и всероссийских общественных организаций. Пул наблюдателей будет формироваться из числа общественников, гражданских активистов.

Глава окружной Общественной палаты Ирина Максимова полагает, что наблюдатели – гарант того, что голосование будет легитимным.

"Мы – формирование, которое обеспечит прозрачность этого исторического события. В России наступает эра общественных организаций. Им все больше оказывается доверие государства, растет ответственность институтов гражданского общества. Каждый гражданин России должен стать участником общероссийского голосования. Отдать свой голос – это наш гражданский долг", – отметила Ирина Максимова.

Первый опыт формирования общественных наблюдателей в Югре состоялся два года назад на выборах президента. При этом основными партнерами Общественной палаты автономного округа стали представители разноплановых гражданских институтов: от ветеранских организаций до профсоюзных объединений.

"Опыт нашего региона признан одним из передовых. Общественники автономного округа наглядно показали, что готовы профессионально осуществлять наблюдение на выборах", – подчеркнула президент общественной организации "Спасение Югры" Людмила Алфёрова.

Главный редактор общественно-политической газеты "Новости Югры", руководитель проекта "Молодёжка ОНФ" Владимир Меркушев рассказал Накануне.RU, что, так как политические партии в голосовании по поправкам принимать участия не будут, наблюдатели – единственный выход из ситуации. Основной костяк сохраняется со времени президентской кампании 2018 г.

"Такой опыт был наработан. В Югре – достаточно большой пул наблюдателей, его хотят расширить за счёт новых участников. Это будет эффективно, потому что альтернатив наблюдателям нет. Если брать опыт прошлых выборов, наблюдатели приезжали на участки и проверяли, всё соответствует закону. Во-первых, должны быть стенды. Во-вторых, люди должны там находиться спокойно, не мешая друг другу. В-третьих, среда должна быть доступной", – сказал Меркушев.

Наблюдатели от Югры в день голосования заранее заполняли специальную форму, где описывали увиденное, чтобы было время исправить ситуацию.

"Если работа некоторых членов комиссии или тех, кто присутствует на участках, вызывала вопросы, наблюдатели обращались и ситуацию разрешали. Контакт с избиркомом плотный", – отметил Владимир Меркушев.

Член совета югорского регионального отделения всероссийского общественного движения "Ассоциации юристов России", окружной эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Станислав Розенко в разговоре с Накануне.RU отметил, что от ассоциации наблюдателями выступают действующие юристы.

"У всех – высшее юридическое образование, некоторые – с учёными степенями или адвокаты. Кто может, тот участвует. Они могут профессионально оценить ситуацию и разрешить те или иные споры, потому что мы – за открытость и прозрачность избирательного процесса", – сказал Розенко.

В Общественной палате Югры напоминают, что наблюдателем может стать каждый гражданин. Для этого необходимо обратиться к координаторам общественного наблюдения в муниципальных образованиях автономного округа, которыми выступают члены ОП. Прием заявок от кандидатов в наблюдатели будет продолжаться до 6 апреля 2020 г.