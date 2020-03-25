05 Октября 2020
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Пожилым уральцам пообещали выплаты за домашний карантин в случае, если у них есть работа

Уральцам старше 65 лет, вынужденным соблюдать домашний карантин, будут производиться дополнительные выплаты. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом рассказал заместитель губернатора региона Павел Креков.

Напомним, что на сегодняшнем совещании губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому, жителям старше 65 лет рекомендуется оставаться дома до 12 апреля включительно. Такое решение связано с высоким риском осложнений, связанных с коронавирусом у лиц пожилого возраста.

Как пояснил Павел Креков, дополнительные выплаты будут выдавать только лицам старше 65 лет, которые на данный момент трудоустроены. Для домашнего карантина им дистанционно будет оформлен больничный лист. Таким образом, сумма будет устанавливаться из расчета оплаты больничного.

Напомним, по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина москвичи старше 65 лет, находящиеся в режиме самоизоляции в связи с коронавирусом с 26 марта по 14 апреля, получат по 4 тыс. руб. выплат.

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Пожилым уральцам пообещали выплаты за домашний карантин в случае, если у них есть работа

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Теги: Коронавирус, профилактика



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