05 Октября 2020
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коллаж, пенсионеры, бабушка, дедушка, телевизор, Путин, пенсионная реформа (2018) | Фото: Накануне.RU

Собянин отменил бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров – чтобы дома сидели

В Москве вводятся новые меры борьбы с корнавирусом. Глава города Сергей Собянин выпустил соответствующий указ.
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"Ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив "необязательные" контакты между людьми. С завтрашнего дня порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля", - сообщается на сайте московского градоначальника.

Среди запретительных мер такие: закроются городские библиотеки, культурные центры, клубы и т.д.; кинотеатры, детские центры тоже закроются, как и ночные клубы и аналогичные заведения. Вводится запрет на курение кальянов в заведениях общепита. Все развлекательные и спортивные мероприятия запрещаются – в помещениях и под открытым небом. Стоматологии будут оказывать только экстренную помощь при острой боли или неотложных состояниях.

Кроме того, как и в случаях со школьниками, отменяется бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте, также как и для студентов колледжей и вузов. "Мера – непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек", - пояснил Собянин.

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Собянин отменил бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров – чтобы дома сидели

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Теги: сергей собянин, коронавирус, коронавирус в россии, коронавирус в москве, пенсионеры, карантин



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