Правительство Украины может ввести режим ЧС по всей стране на месяц

Правительство Украины собирается ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны на 30 дней. "Кабинет министров рассмотрит вопрос введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране и приведения в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Ранее режим ЧС был введен в отдельных областях и городах, например, в Киеве. Ограничено перемещение между населенными пунктами, в столице Украина не работает общественный транспорт.