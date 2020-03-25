05 Октября 2020
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Общество За рубежом
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Из ОАЭ не могут вылететь более пяти тысяч россиян

В ОАЭ находятся более пяти тысяч россиян, которые не могут улететь домой из-за закрытия страной авиасообщения.

Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, туроператоры в этой ситуации бессильны помочь могут только российские власти.

По ее словам, единственный выход из ситуации - подключать МИД и вывозить людей спецбортами. МИД РФ открыл "горячую линию" для самостоятельных туристов в ОАЭ, передает "Интерфакс".

Ранее сегодня стало известно, что Эмираты аннулировали разрешение на вывозной рейс авиакомпании "Победа".

Лоукостер с 20 марта приостановил полеты из Москвы в Дубай из-за введенных Россией ограничений. Перевозчик планировал выполнить четыре вывозных рейса для возвращения пассажиров.

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Из ОАЭ не могут вылететь более пяти тысяч россиян

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Теги: оаэ, россияне, авиасообщение, коронавирус



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