Губернатор призвал пожилых жителей Свердловской области посидеть дома до 12 апреля

Пожилые жители Свердловской области с завтрашнего дня должны уйти на самоизоляцию. Как передает корреспондент Накануне.RU, с таким призывом к уральцам обратился губернатор Евгений Куйвашев.

"С 26 марта я прошу всех жителей Свердловской области старше 65 лет остаться дома до 12 апреля. Самоизоляция для тех, кто находится в группе риска, сейчас критически важна", - написал сегодня глава региона в своем Instagram.

Евгений Куйвашев также добавил, что в условиях ситуации с коронавирусом создано две рабочих группы, которые займутся мониторингом экономической ситуации в области и выработают меры поддержки для бизнеса.

Напомним, на сегодняшний день на Среднем Урале официально зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой инфекцией. Известно, что все заболевшие прибыли из Европы.