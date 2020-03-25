Налоговую нагрузку для вологодских предпринимателей, работающих по патентам, дифференцируют и снизят

Вологодская областная дума сегодня на очередной сессии приняла закон «О патентной системе налогообложения на территории Вологодской области», передает корреспондент Накануне.RU. Предложения по снижению налоговой нагрузки на предпринимателей были инициированы губернатором региона Олегом Кувшинниковым, прошли обсуждений с бизнес-сообществом и были поддержаны предпринимателями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, в течение последних 12 лет патентная система в области разрастается, но в основном ею пользуются налогоплательщики городов – Вологды и Череповца. В отдаленных районных центрах данная система была не особенно востребована. Заместитель губернатора Валентина Артамонова сообщила на сессии регионального парламента, что введением нового закона региональные власти преследуют сразу две цели.

"Первая – это создание благоприятных условий для налогоплательщиков, снижение налоговой нагрузки. Второе направление – привлечение дополнительно на данную систему налогообложения тех налогоплательщиков, которые сегодня находятся в тени, самозанятых граждан. Сюда же относятся те, кто будет менять систему налогообложения, переходя с единого налога на вмененный доход на другие виды деятельности. Это произойдет с 2021 года, - заявила Валентина Артамонова.

Новым законом будет введена более детальная дифференциация потенциального дохода налогообложения в зависимости от места деятельности налогоплательщика. Муниципальные образования области будут разделены на 8 групп. В зависимости от того, к какой группе относится муниципалитет - городской округ, район или сельское поселение, будут применяться понижающие коэффициенты. Если бизнес будет работать на селе, то потенциальный доход будет уменьшаться в соответствии с понижающими коэффициентами. Законом предусмотрено также, что предпринимателям, работающим не территории нескольких поселений, не потребуется приобретать несколько патентов. Наименьшая налоговая нагрузка предусмотрена для субъектов бизнеса, работающих в поселениях, в состав которых не входят административные центры районов.

Новый закон предусматривает также установление для всех видов бытовых услуг единого размера минимального и максимального потенциального дохода для различных видов деятельности. Потенциальный доход на предпринимателя без наемных работников составит 100 тысяч рублей, при наличии у предпринимателя 15 наемных работников - 475 тысяч рублей. Потенциальный доход на одного работника в год - 25 тысяч. Так, например, для предпринимателя, оказывающего парикмахерские услуги без наемных работников, потенциальный доход составит 100 тысяч рублей в год, соответственно, на патентной системе налогообложения он заплатит 6 тысяч рублей налога в год. А парикмахер, работающий в сельском поселении, заплатит меньшую сумму с учетом понижающих коэффициентов.

Для установления наиболее объективной налоговой нагрузки законом предлагается потенциальный доход определять на единицу транспортного средства, на 1 квадратный метр площади объекта торговой сети, объекта общественного питания, объекта недвижимости, сдаваемого в аренду. Размер потенциального дохода в год составит: на единицу грузового транспорта - 200 тысяч рублей; на 1 квадратный метр площади магазина - 20 тысяч рублей; на 1 квадратный метр сдаваемого в аренду нежилого помещения – 3 тысячи рублей.

«Думаю, что условия, которые применяются в принятом законе, будут интересны для нашего бизнеса, и при переходе с единого дохода на вмененный доход на другие виды деятельности многие воспользуются данной системой налогообложения», - подчеркнула Валентина Артамонова.