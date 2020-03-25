71-летний наследник британского престола принц Чарльз подхватил коронавирус

71-летний принц Чарльз Уэльский, наследник британского престола, заразился коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба его резиденции Кларенс-хаус.

Представитель принца заявил, что тест принца оказался положительным (его провели в лаборатории в Абердиншире), у него есть легкие симптомы. Чарльз входит в группу риска по коронавирусу, которой правительство Великобритании рекомендует самоизоляцию в течение 12 недель в случае заражения без тяжелых симптомов.

Также сообщается, что супруга принца – герцогиня Корнуоллская Камилла – не заразилась, ее тест оказался отрицательным.

Сообщается, что сейчас супруги находятся на самоизоляции в своем шотландском поместье.

Елизавета II с сыном Чарльзом, внуком Уильямом и правнуком Джорджем.

Также представитель принца отметил, что невозможно определить, от кого именно принц заразился вирусом из-за большого количества контактов последнего в минувшие недели.

Пока неясно, будут ли проверять младших членов семьи Чарльза – принца Уильяма и принца Гарри и их семьи, в которых есть маленькие дети. Оба сына в недавнем прошлом контактировали с отцом. До последнего момента они не отказывались от участия в публичных мероприятиях, а вот 93-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее 96-летний супруг принц Филипп на прошлой неделе были изолированы в Виндзорском замке на карантин.

Чарльз является наследником британского престола с самого рождения. Следом за ним в очереди наследования идет 37-летний принц Уильям. У него есть трое малолетних детей.