05 Октября 2020
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Общество За рубежом
Команда американских военных на состязаниях в Ухане (2020) | Фото: mp.weixin.qq.com

В Китае заявили о том, что американский "нулевой пациент" был в Ухане осенью прошлого года

В Китае вновь заговорили об американском следе в возникновении COVID-19. "Нулевой пациент" Соединённых Штатов мог быть связан с биологической лабораторией в США и посетить Ухань осенью прошлого года.
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Блогер Вэй Цаньжун сообщает о велогонщице Маате Банасси (Maatje Benassi), которая принимала участие во Всемирных военных играх в октябре 2019-го.

Состязания велосипедистов на армейских играх в Ухане(2020)|Фото: mp.weixin.qq.com

Скриншот из документа Армейских игр в Ухане(2020)|Фото: mp.weixin.qq.com

Коронавирус диагностирован также у двух её родственников, один из которых, Мэтью Бенасси (Matthew Benassi), якобы работает в биологической лаборатории Форт Детерик.

Эта версия появляется на фоне обвинений в вине Китая в распространении вируса со стороны Дональда Трампа. Американский президент сейчас, во-первых, старается избежать ответственности за бездействие в начале эпидемии, во-вторых, пробует усилить враждебность всего мира по отношению к Китаю, и в-третьих, может добиваться компенсаций от Китая. Социологические опросы показывают, что эта пропаганда не бесплодна и 42% американцев уверены, что Китай должен выплатить компенсации за эпидемию коронавируса.

Команда американских военных на состязаниях в Ухане(2020)|Фото: mp.weixin.qq.com

В настоящее время в США уже больше 30 тыс. заболевших и это количество растёт быстрее, чем в Италии.

Однако, по мнению Вэя, доказательство американского происхождения COVID-19 найдено и его невозможно отрицать.

Ранее вопрос о возможной роли американских военных задал спикер МИД КНР Чжао Лицзянь. Официальные лица – посол Китая в Соединённых Штатах и коллеги по МИД подчёркивают, что это лишь частное мнение, а настоящий источник вируса только предстоит определить учёным. Тем не менее Чжао не был наказан или отстранён от дипломатической службы. Так что его твит вряд ли был самодеятельностью или оплошностью. Информационная война продолжается и Китай, пусть и неофициально, продолжает использовать в ней версию об американском следе.

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В Китае заявили о том, что американский "нулевой пациент" был в Ухане осенью прошлого года

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Теги: Китай, коронавирус, эпидемия, США



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