В обстоятельствах поджогов домов на Уралмаше просят разобраться ФСБ

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев подал заявление на имя начальника УФСБ по Свердловской области Алексея Зиновьева. Как передает корреспондент Накануне.RU, поводом стали поджоги домов в Орджоникидзевском районе уральской столицы.

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Напомним, на днях полиция Екатеринбурга возбудила уголовные дела по фактам возгораний жилых домов в микрорайонах Уралмаш и Эльмаш. Инциденты произошли в марте этого года, установлено, что имели место поджоги.

Как рассказал сегодня Алексей Вихарев на своей странице в Facebook, минувшей ночью на Уралмаше произошел очередной пожар: снова горел дом по улице 40-летия Октября, 31.

"Несмотря на возбуждение уголовных дел, поджоги не прекратились, ситуация остается крайне тревожной. Погорельцы живут в страхе и опасаются повторения ЧП", - отметил депутат.

Он обратился к начальнику свердловского УФСБ с просьбой взять под личный контроль сложившуюся ситуацию и расследование уголовных дел.

Ранее в соцсетях пользователи обвинили застройщиков в поджогах домов, которые планируются под расселение. В строительной компании утверждают, что это не соответствует действительности.