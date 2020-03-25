В обстоятельствах поджогов домов на Уралмаше просят разобраться ФСБ

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Алексей Вихарев (2019) | Фото: Накануне.RU

В обстоятельствах поджогов домов на Уралмаше просят разобраться ФСБ

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев подал заявление на имя начальника УФСБ по Свердловской области Алексея Зиновьева. Как передает корреспондент Накануне.RU, поводом стали поджоги домов в Орджоникидзевском районе уральской столицы.
Читайте также:

Напомним, на днях полиция Екатеринбурга возбудила уголовные дела по фактам возгораний жилых домов в микрорайонах Уралмаш и Эльмаш. Инциденты произошли в марте этого года, установлено, что имели место поджоги.

Как рассказал сегодня Алексей Вихарев на своей странице в Facebook, минувшей ночью на Уралмаше произошел очередной пожар: снова горел дом по улице 40-летия Октября, 31.

"Несмотря на возбуждение уголовных дел, поджоги не прекратились, ситуация остается крайне тревожной. Погорельцы живут в страхе и опасаются повторения ЧП", - отметил депутат.

Он обратился к начальнику свердловского УФСБ с просьбой взять под личный контроль сложившуюся ситуацию и расследование уголовных дел.

Ранее в соцсетях пользователи обвинили застройщиков в поджогах домов, которые планируются под расселение. В строительной компании утверждают, что это не соответствует действительности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В обстоятельствах поджогов домов на Уралмаше просят разобраться ФСБ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дома, поджоги, Уралмаш, ФСБ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.04.2020 07:48 Мск Подозреваемого в поджогах домов в Екатеринбурге "взяли" прямо на месте преступления
Ранее 02.04.2020 21:03 Мск В Екатеринбурге задержан мужчина, которого подозревают в поджоге домов на Эльмаше
Ранее 02.04.2020 08:22 Мск Опять поджог? На Эльмаше в Екатеринбурге продолжают гореть дома
Ранее 27.03.2020 10:48 Мск Расследованием поджогов домов в Екатеринбурге может заняться объединенная группа из всех силовых ведомств

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.03.2020 08:23 Мск Полиция Екатеринбурга занялась расследованием поджогов домов на Уралмаше
Ранее 17.03.2020 14:33 Мск В Екатеринбурге возбудят уголовное дело из-за поджогов домов на Уралмаше
Ранее 16.03.2020 15:31 Мск Депутаты Екатеринбурга собираются на внеочередное заседание из-за поджогов домов на Уралмаше
Ранее 16.03.2020 12:20 Мск Председатель ЕГД обратился в полицию и прокуратуру: он уверен, что дома на Уралмаше поджигают
Ранее 12.03.2020 10:00 Мск "Атомстройкомплекс" заявил о клевете по поводу пожаров в расселяемых домах на Уралмаше
Ранее 02.02.2020 21:26 Мск Жители частного сектора Уралмаша вновь выступили против застройки территории многоэтажками
Ранее 30.01.2020 15:54 Мск Несносный протест: репортаж с массового пикета против многоэтажной застройки в Екатеринбурге
Ранее 30.01.2020 10:31 Мск 25 борцов за дома и кров: в Екатеринбурге проходит массовый пикет под окнами Высокинского
Ранее 17.01.2020 10:15 Мск "Насильно никто никого не снесет". Свердловский губернатор про застройку частного сектора на Уралмаше
Ранее 13.01.2020 16:21 Мск В мэрии назвали протест жителей частного сектора на Уралмаше против генплана надуманным
Ранее 21.12.2019 19:53 Мск Жители частных домов на Уралмаше вышли на митинг с требованием не сносить их дома

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети