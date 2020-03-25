Песков оценил возможность отмены парада Победы в Москве из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада к 75-летию Победы в связи с распространением коронавируса.

По его словам, такая возможность обсуждается, но решение еще не принято, все будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, передает ТАСС.

Насчет того, может ли парад Победы пройти без зрителей, Песков также пока не дал точного ответа, отметив лишь, что "ситуация вынуждает быть гибкими".

Напомним, 12 марта Песков говорил, что власти пока не рассматривают возможность отмены парада на Красной площади в честь 75-летия Победы. "Подготовка продолжается. Следим за ситуацией", - пояснял он.

Между тем, от проведения парада Победы решили отказаться власти Казахстана. Президент страны Касым-Хомарт Токаев распорядился отменить парад в столице Казахстана Нур-Султане.