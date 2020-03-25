05 Октября 2020
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ПМЭФ-2019, Сергей Аксенов (2019) | Фото: Накануне.RU

Аксенов рекомендует крымским туроператорам воздержаться от увеличения турпотока в апреле

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призывает туроператоров воздержаться от увеличения туристического потока на полуостров в апреле в силу того, что многие россияне не поедут за границу, где ситуация с коронавирусом тяжелее, чем в России. Об этом он сказал на заседании крымского штаба по противодействию коронавирусу.
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На днях губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что турпоток россиян в Севастополь ожидается существенно выше, и это экономический шанс.

Аксенов отметил, что не нужно дополнительной рекламы крымских курортов и дополнительных рейсов из других регионов России.

"Я убежден, что мы, открыв сейчас тот шлюз и запустив сейчас всех, увеличиваем опасность распространения инфекции и ставим под угрозу тогда вообще весь сезон. Понимаем, что люди хотят в теплую погоду быть подальше от эпицентров заражения, но для нас с вами это колоссальная работа, просто дополнительные риски и возможность просто инфицировать здесь все, что можно. Мы не удержим ситуацию. Поэтому лучше мы апрель месяц побережемся", - заявил Аксенов.

Также он рассказал, что самый быстрый способ победить инфекцию - это самоизолироваться всем дома на четыре недели.

"Китай, как страна диктатуры, быстро победит ситуацию. Европа будет два года в режиме демократии рассказывать всем ситуацию", - прогнозирует крымский лидер.

На днях в Крыму были выявлены первые заболевшие коронавирусом. Сейчас там подтверждено 7 случаев заболевания.

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Аксенов рекомендует крымским туроператорам воздержаться от увеличения турпотока в апреле

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Теги: Крым, Сергей Аксенов, коронавирус



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