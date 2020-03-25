Путин поучаствует в саммите G20 в режиме видеоконференции – из Константиновского дворца

Путин перенес встречу с советом при президенте по культуре и искусству, которая должна была состояться в Санкт-Петербурге. Также под вопросом вручение премий для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019 год.

При этом глава государства собирается в северную столицу: там он встретится с представителями предпринимательского сообщества, а еще по видеоконференции (из Константиновского дворца) примет участие в саммите G20 (лидеры других государств тоже будут участвовать дистанционно).

При этом Путин собирается еще и обратиться к россиянам с экстренным заявлением по коронавирусу. Его он решил сделать по итогам своего вчерашнего визита в больницу на Коммунарке (Москва), где лежат больные коронавирусной инфекцией. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чувствует себя Путин после посещения больницы хорошо.