В мэрии Челябинска рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

Начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова на заседании оперативного штаба рассказала о состоянии здоровья челябинцев, у которых подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня стало известно, что у четырех человек подтверждена коронавирусная инфекция. Это мужчина, который вернулся из Италии, его супруга, дочь-студентка и бабушка. Таким образом в регионе уже пять случаев заболевания.

"На сегодняшний день состояние девочки и ее отца расценивается, как удовлетворительное. Состояние женщины расценивается, как средней тяжести. Мать первично заболевшего госпитализирована в инфекционное отделение Магнитогорска", - рассказала Горлова.

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