05 Октября 2020
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Общество Челябинская область
администрация Челябинска (2016) | Фото:http://inmarkon.ru/

В мэрии Челябинска рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

Начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова на заседании оперативного штаба рассказала о состоянии здоровья челябинцев, у которых подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня стало известно, что у четырех человек подтверждена коронавирусная инфекция. Это мужчина, который вернулся из Италии, его супруга, дочь-студентка и бабушка. Таким образом в регионе уже пять случаев заболевания.

"На сегодняшний день состояние девочки и ее отца расценивается, как удовлетворительное. Состояние женщины расценивается, как средней тяжести. Мать первично заболевшего госпитализирована в инфекционное отделение Магнитогорска", - рассказала Горлова.

Ещё по трем южноуральцам, у которых был установлен условно положительный результат, область ждёт анализов из Новосибирска

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В мэрии Челябинска рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

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Теги: коронавирус, Наталья Голрлова, диагноз, болезнь,



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