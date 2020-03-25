Путин готовит обращение к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили в Кремле.

По данным ТГ-канала RIA-Kremlinpool, оно будет показано в ближайшие часы.

Отмечается, что президент решил обратиться к гражданам после вчерашних многочасовых совещаний по коронавирусу и экономике.

Как сообщалось, 24 марта Путин приехал в Коммунарку в больницу, где находятся граждане с подозрением на коронавирус COVID-19.