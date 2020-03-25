Ужесточение наказания за нарушение карантина может быть введено уже на следующей неделе

Госдума на следующей неделе (предположительно, 31 марта) рассмотрит поправки в Уголовный кодекс и КоАП, которые ужесточают наказание за нарушение правил карантина. Такая исключительная скорость принятия решений связана с опасностью распространения коронавируса COVID-19, отметил на брифинге спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сразу после рассмотрения Госдумой поправки рассмотрит Совет Федерации, и затем их останется лишь подписать президенту России.

Володин отметил, что сейчас "много случаев, когда граждане покидают карантин, начинают ходить по магазинам, салонам, родственникам". Он подчеркнул, что действующая норма наказания за нарушение карантина предусматривает штраф в размере 80 тыс. руб. Новая норма предполагает штраф в размере от 300 тыс. до 2 млн руб. "Это соизмеримо с международной практикой, мы знаем страны, где штрафы больше", - пояснил спикер и добавил, что во многих странах в целом наказание по этой статье жестче, например, в Израиле.

Кстати, завтра, 26 марта состоится заседание правительства РФ, и поэтому совет Госдумы тоже соберется на внеочередную встречу – чтобы рассмотреть новые меры поддержки и меры по борьбе с коронавирусом. Будут рассмотрены около четырех законодательных инициатив, да и сейчас уже есть предложения депутатов, рассказал Володин.

Как сообщало ранее Накануне.RU, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что умышленное причинение смерти в результате преднамеренного нарушения карантина повлечет наказание по статьям УК РФ за терроризм и диверсию.