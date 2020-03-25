Украинский дипломат призвал не принимать помощи от России

Директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский заявил, что недопустимо принимать помощь от России в борьбе против эпидемии коронавируса, если таковая будет предложена.

Читайте также: Эпидемия коронавируса может принести жителям Украины неожиданную пользу

Напомним, вчера сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа" в Раде Вадим Рабинович призвал обратиться за помощью к России.

"От нее нужно будет отказаться", – сказал Корсунский.

По его мнению, Украина сама даст повод Западу ослабить санкции против России.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европу даже в условиях эпидемии коронавируса не отменять антироссийские санкции.