05 Октября 2020
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Политика В России
Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус (2020) | Фото: telegram/Mash

Мишустин поручил увеличить число инфекционных коек в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил увеличить в регионах количество инфекционных коек, где при необходимости можно было бы разместить пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом глава кабмина заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Росздравнадзор проверит организацию этой работы.

Ранее Мишустин поручил Минсельхозу, Минпромторгу и Минздраву к 25 марта подготовить предложения по ограничению экспорта продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств.

Напомним, число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки в России выросло на 163 и достигло 658. Это самая большая прибавка больных за сутки с начала эпидемии, впервые цифра трехзначная.

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Мишустин поручил увеличить число инфекционных коек в регионах

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Теги: коронавирус, койки, михаил мишустин



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