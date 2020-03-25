Авиакомпания "UTair" отменила несколько рейсов "Курган - Москва - Курган"

Те, кто купил билеты на рейсы из Кургана до Москвы и обратно на 27 и 31 марта, а также на 3 апреля, не смогут улететь из курганского аэропорта.

На сайте "воздушной гавани" написано, что авиакомпания "UTair" отменила рейсы на эти даты под номерами UT-265 и UT-266.

Причины такого решения компании не сообщаются. В социальных сетях жители Кургана сообщают, что в последние недели все самолеты, вылетавшие из Кургана от авиакомпании "UTair", были заполнены почти полностью, на некоторых не было свободных мест.

Некоторые связывают отмену рейсов с коронавирусом.