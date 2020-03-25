05 Октября 2020
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хоккей кхл кубок гагарина (2016) | Фото: Накануне.ru

КХЛ - всё. Лига досрочно завершила сезон из-за эпидемии коронавируса

Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
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Уточняется, что данная мера принята в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса. Таким образом, обладатель Кубка Гагарина по результатам плей-офф в этом сезоне определен не будет.

"Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Также совет директоров определит состав участников чемпионата 2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига, как и другие крупные чемпионаты в России, приостановила все матчи до 10 апреля в связи с эпидемией коронавируса.

Перед этим сразу два клуба - казахстанский "Барыс" и финский "Йокерит" - по этой же причине отказались участвовать в дальнейшем розыгрыше Кубка Гагарина.

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КХЛ - всё. Лига досрочно завершила сезон из-за эпидемии коронавируса

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Теги: КХЛ, сезон, завершение, коронавирус



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