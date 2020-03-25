Олег Кувшинников ответил на вопросы вологжан в прямом эфире в сети интернет. Пока на Вологодчине заболевших коронавирусом нет.

Накануне губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в прямом эфире отвечал на вопросы жителей региона, передает корреспондент Накануне.RU. Диалог прошел на площадке в сети ВКонтакте.

Вологжане спрашивали о разном, много было вопросов по подготовке области к борьбе с коронавирусом. Губернатор отметил, что пока на территории Вологодской области заболевших нет. Но медицинские учреждения региона готовы к работе, продовольственный и иной запас необходимых предметов, тестов на определение коронавирусом и прочее в области есть с расчетом на три недели. Лабораторные исследования проводятся в Вологде, уже проведено более тысячи исследований.

Жители области интересовались - как сам губернатор принимает меры предосторожности, чтобы не заразиться вирусной инфекцией. Олег Кувшинников сообщил, что он лично и все члены правительства более, чем серьезно относятся к гигиеническим процедурам, кроме того, были отменены все командировки, региональная власть в круглосуточном режиме отслеживает ситуацию.

Задавали жители Вологодской области и вопросы, касающиеся развития региона. Например, про организацию подсветки моста в Череповце, о прогнозе по летнему отдыху детей, мероприятиях по организованному прохождению ледохода на реках Вологодской области и другие.