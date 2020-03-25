В Сургуте наладили производство медицинских масок - делают по 250 штук в смену

В Сургуте наладили производство медицинских масок. Его открыли в учреждении по работе с молодежью "Наше время". Все готовые изделия направляют в обсерватор, оборудованный на базе "Олимпии", сообщили Накануне.RU в мэрии.

В швейном цеху работают 15 человек. Это и подростки, официально трудоустроенные в "Наше время", и сотрудники учреждения. За один день им удается сделать 250 марлевых повязок. Во время изучения работы заведения глава города Вадим Шувалов отметил, что вскоре планируется увеличение объема до 500 шт/смену за счет дополнительного привлечения сотрудников учреждения, владеющих навыками работы на швейных машинах.

"Для обеспечения обсерватора закуплен весь необходимый материал из расчета на 12 тыс. повязок", - сказал мэр.

Купить марлевые повязки в "Нашем времени" могут и горожане по цене в 40 руб./шт. Для тех, кто принесёт свой материал, изделие обойдется в 16 руб./шт. Основное преимущество марлевых повязок – возможность многоразового использования.

Напомним, ранее югорчане завалили Instagram губернатора Натальи Комаровой жалобами на отсутствие масок в аптеках. Примечательно, что жалобы жители автономного округа пишут под постом, в котором глава региона сообщает о трехмесячном запасе этой продукции.