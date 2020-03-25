Суд по делу "Уральские пельмени" против Нетиевского" отложен на месяц по просьбе актеров шоу

Арбитражный суд Свердловской области изменил дату заседания по иску актеров "Уральских пельменей" к бывшему директору команды Сергею Нетиевскому.

Напомним, в конце прошлого года Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Вячеслав Мясников и другие актеры шоу подали очередной иск к Нетиевскому. Сумма требований по нему составила чуть больше 1 млн рублей.

В конце февраля состоялось предварительное заседание, где была назначена дата рассмотрения иска - 3 апреля этого года.

Однако, как сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда, на днях один из истцов - Дмитрий Брекоткин - заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства. В итоге суд удовлетворил его и назначил новую дату - 29 апреля.

Причины, по которым "Пельмени" захотели перенести слушание, не уточняются.

Напомним, в январе Сергей Нетиевский заявлял, что не собирается отдавать "Уральским пельменям" 870 тысяч рублей, которые суд обязал его выплатить по другому иску.