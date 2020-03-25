05 Октября 2020
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Экономика В России Москва
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

К лету около 30% туроператоров и агентств тихо закроется – АТОР

Хотя значительная часть туристического бизнеса может закрыться, пострадав от "идеального шторма", отрасль целиком не умрет, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Туризм находится в одинаково сложном направлении на всех направлениях. Как ни странно, это вселяет надежду на то, что отрасль не погибнет вся, - рассказала она на брифинге в пресс-центре НСН. - По нашим оценкам, около 30% туроператорского и турагентского бизнеса к лету тихо закроется".

Ломидзе говорит, что туристическим компаниям просто некогда горевать о том, что через пару месяцев им грозит банкротство и закрытие – они пытаются разгрести текущую ситуацию. "На начало этой недели за рубежом находилось 90 тыс. россиян, сейчас их там осталась примерно половина. Не из всех стран получается выбраться без потерь туристам", - отметила Ломидзе.

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К лету около 30% туроператоров и агентств тихо закроется – АТОР

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Теги: туризм, туристический рынок, атор, кризис, коронавирус, идеальный шторм



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