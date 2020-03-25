05 Октября 2020
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Экономика В России
ипотека (2010) | Фото:forum-grad.ru

ЦБ рекомендовал ввести ипотечные каникулы для заемщиков с коронавирусом

Центробанк рекомендовал банкам предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом.

Как сообщается на сайте регулятора, реструктурировать ипотеку заемщикам с коронавирусом, отменять начисления неустойки (штрафов, пени) нужно даже в том случае, если человек уже один раз воспользовался правом на ипотечные каникулы.

При этом отмечается, что с заемщиками следует общаться дистанционно (по телефону). Клиенты же должны предоставить документы уже после выздоровления.

Центробанк рекомендует кредиторам помогать заемщикам, даже если они обратятся за реструктуризацией по выздоровлению от коронавируса. В этом случае не следует начислять неустойку за просроченные обязательства. Кредитная история таких заемщиков ухудшаться не должна.

Если же человек, который заболел коронавирусной инфекцией или у которого заболели родные, проживающие с ним, не исполняет обязательств по ипотечному договору, то банки до 30 сентября не смогут взыскать жилье, если оно является единственным домом для заемщика.

Как сообщалось, число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки в России выросло на 163 и достигло 658. Это самая большая прибавка больных за сутки с начала эпидемии, впервые цифра трехзначная. Наибольшее количество выявленных случаев приходится на Москву. Под наблюдением на самоизоляции находятся 112 тыс. человек в стране.

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ЦБ рекомендовал ввести ипотечные каникулы для заемщиков с коронавирусом

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Теги: банки, ипотечные каникулы, коронавирус, центробанк



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