05 Октября 2020
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полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

Каменск-уральским подросткам, за избиение которых осудили полицейских, поступают угрозы

В Каменске-Уральском происходит вопиющая история. Подросткам, пострадавшим от пыток уже отправленных за решетку полицейских, поступают угрозы. Мать пострадавшей девушки, которой отбили почки, потребовала взыскать с бывших правоохранителей 800 тыс. руб. на лечение. Однако им на телефон неизвестные стали писать устрашающие сообщения. Об этом жительница города рассказала журналисту Накануне.RU.

Сразу же после того, как недобросовестных полицейских "закрыли", ребенку стали поступать угрозы в социальных сетях. Недоброжелатели пишут и маме девочки, например, о том, что Свердловский областной суд точно оправдает полицейских, и все они выйдут на свободу.

"Моего ребенка травят. И угрожают тюрьмой, в частности, пишут - "суши сухари". "Бабка твоя насушила сухарей?" - такое вот строчат. Также есть и откровенные угрозы жизни. Например, фигурирует фраза, что "полетят ваши головы". Про меня пишут, что я, дескать, наркоманка и другие такие же вещи. Нас всячески поливают грязью", - рассказала мать пострадавшей Марина.

Подтверждения угроз есть в распоряжении нашего агентства.

Травля подростков из Каменска-Уральского, из-за пыток над которыми посадили полицейских(2020)|Фото: Накануне.RU

Сама же девочка говорит следующее.

"Я на улицу уже выйти не могу. Все ходят и тычут пальцем в меня. Я устала", - сокрушается она.

Травля подростков из Каменска-Уральского, из-за пыток над которыми посадили полицейских(2020)|Фото: Накануне.RU

По словам встревоженной матери, атмосфера травли сильно подорвала психику ее дочери. У 16-летней девочки постоянные истерики. Несчастная постоянно плачет. Она напугана и нервно истощена.

"Наш город сейчас разделился на две части. Одна часть травит, а другая поддерживает. Говорят мне: "Держись". Мы сидим дома целыми днями. Боимся выходить куда-либо", - сказала женщина.

Теперь она вместе со своим защитником готовит обращения в УФСБ, региональный Следственный комитет, а также уполномоченному по защите прав ребенка.

Между тем, правоохранители уже начали проверку.

"Данная информация поступила в межмуниципальный отдел. Была зарегистрирована. Проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение ", – сообщили журналисту Накануне.RU в пресс – службе каменск – уральской полиции.

Накануне.RU будет следить за развитием событий.

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Каменск-уральским подросткам, за избиение которых осудили полицейских, поступают угрозы

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Теги: полицейский произвол, травля, угрозы



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