05 Октября 2020
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Общество В России Москва
Яна Рудковская Бэлла Потемкина (2020) | Фото: instagram.com/bellapotemkinaofficial|instagram.com/rudkovskayaofficial

Светские дамы Рудковская и Потемкина поссорились из-за плагиата в дизайне люксовых медицинских масок

У кого суп жидкий, а у кого – бриллианты мелкие. Пока врачи в российских медучреждениях жалуются на отсутствие масок вообще, а граждане рыщут по городам в поисках масок даже по 50 рублей за штуку, светские дамы делят авторские права на маски дизайнерские.

Несколько недель назад, когда европейские страны еще не ввели карантины и запреты на въезд иностранцев, продюсер Димы Билана и собирательница люксовых шмоток Яна Рудковская явилась на модный показ в Париже в сильной маске, которую сама украсила цветами-камелиями Chanel. В результате лицо Яны было на всех модных сайтах, а маска стала модным аксессуаром.

Тренд поняли все дизайнеры и стали шить маски на любой вкус и цвет. Не осталась в стороне и москвичка Бэлла Потемкина. Бэллу, бывало, и раньше упрекали в, мягко говоря, заимствованиях, но теперь она разозлила Рудковскую, выпустив маску точь-в-точь повторяющую творение рук продюсера. К слову, свои маски Потемкина продает по цене от 1590 до 2990 руб. (в зависимости от наличия камелий) и называет свое произведение "маской-респиратором". Рудковская украшает маски и дарит их друзьям-звездам, (например, Филиппу Киркорову) на продажу не выставляет.

Яна Рудковская Бэлла Потемкина|Фото: instagram.com/bellapotemkinaofficial|instagram.com/rudkovskayaofficial

Рудковская vs Потемкина.

Стоит отметить, что маски из тканых материалов (то есть многоразовые) нужно дезинфицировать после каждого применения (например, кипятить или стирать и утюжить), иначе они превращаются не в средство защиты, а в кишащую бактериями точку распространения заразы.  

Рудковская написала в своем telegram-канале с говорящим названием "Голубь мира" гневное послание, в котором рассказывает о намерении защитить авторские права на дизайн маски.

"Около года назад я писала как предприимчивая Белла коммунистила  платья у Валли (у дизайнера Джамбаттиста Валли – прим. ред.), а вот и дошла очередь и до моих масок ! Если бы Белла не называла себя гордым словом "/дизайнер"  и не была на абонентской плате у PeopleTalk , который раз в неделю нам напоминает о её существовании , ну или она хотя бы указала автора маски ( авторские права в нашей стране ведь никто не отменял пока ) , я бы может и промолчала , но так откровенно ******* (воровать) идеи и ещё на этом наживаться , ну это верх цинизма конечно! Белла , я все свои маски сделала своими руками  и подарила друзьям и подписчикам ! А Вы ? Так что роялти  мои  не забудьте прислать ( я их отдам на благотворительность ) Я же уже стрелянный воробей , документы на дизайн маски получаю . В моде как и в музыке плагиат очень не любят и самое главное  ставят под сомнение Ваш дизайнерский талант, ну и смеются ( мне кто только Ваше фото с утра не прислал ) ! Ну это прям не айс совсем", - написала Рудковская (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

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Светские дамы Рудковская и Потемкина поссорились из-за плагиата в дизайне люксовых медицинских масок

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Теги: яна рудковская, бэлла потемкина, плагиат, медицинские маски, дизайн, коронавирус



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