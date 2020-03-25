Содомиты решили подать в суд на Филарета

Содомская организация Insight LGBTQ NGO подает в суд на многолетнего лидера украинского церковного раскола Михаила Денисенко-Филарета за то, что он назвал одной из причин эпидемии коронавируса сожительства содомитов под видом брака.

В интервью Филарет сказал, что причина всех болезней - греховность людей. И указал конкретно на содомитов. Те решили, что его слова "могут быть подстрекательством к дискриминации". В организации заявили, что их адвокаты работают над иском против Филарета. И, как всегда, выразили опасение возможным насилием против себя после призыва Филарета.