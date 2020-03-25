05 Октября 2020
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Украина, Киев, гомосексуализм, содомиты, гей-парад (2018) | Фото: strana.ua

Содомиты решили подать в суд на Филарета

Содомская организация Insight LGBTQ NGO подает в суд на многолетнего лидера украинского церковного раскола Михаила Денисенко-Филарета за то, что он назвал одной из причин эпидемии коронавируса сожительства содомитов под видом брака.

В интервью Филарет сказал, что причина всех болезней - греховность людей. И указал конкретно на содомитов. Те решили, что его слова "могут быть подстрекательством к дискриминации". В организации заявили, что их адвокаты работают над иском против Филарета. И, как всегда, выразили опасение возможным насилием против себя после призыва Филарета.

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Содомиты решили подать в суд на Филарета

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Теги: Украина, Филарет, содомиты, ЛГБТ



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