В Челябинской области сотрудники полиции будут проверять, как южноуральцы соблюдают карантин

В Челябинской области порядка трех тысяч человек находятся на домашнем карантине в связи с угрозой распространения коронавируса. Их будут проверять сотрудники полиции. Нарушителям грозит административная ответственность.

"Проверка соблюдения гражданином условий самоизоляции будет осуществляться трижды в течение установленного срока. При выявлении полицейскими допущенных гражданами нарушений условий самоизоляции будут уведомляться профильные структуры для принятия дальнейшего решения в отношении нарушителей", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Нарушители будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафов либо приостановки деятельности для юридических лиц. Также в полиции напомнили об уголовное ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических.

Добавим, что сотрудникам полиции, которые будут проверять южноуральцев на карантине, выданы медицинские маски и перчатки.