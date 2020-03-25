05 Октября 2020
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Общество Челябинская область
пикет против генплана Екатеринбурга и сноса домов (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области сотрудники полиции будут проверять, как южноуральцы соблюдают карантин

В Челябинской области порядка трех тысяч человек находятся на домашнем карантине в связи с угрозой распространения коронавируса. Их будут проверять сотрудники полиции. Нарушителям грозит административная ответственность.

"Проверка соблюдения гражданином условий самоизоляции будет осуществляться трижды в течение установленного срока. При выявлении полицейскими допущенных гражданами нарушений условий самоизоляции будут уведомляться профильные структуры для принятия дальнейшего решения в отношении нарушителей", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Нарушители будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафов либо приостановки деятельности для юридических лиц. Также в полиции напомнили об уголовное ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических.

Добавим, что сотрудникам полиции, которые будут проверять южноуральцев на карантине, выданы медицинские маски и перчатки.

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В Челябинской области сотрудники полиции будут проверять, как южноуральцы соблюдают карантин

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Теги: полиция, коронавирус, карантин, самоизоляция,



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