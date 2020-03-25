05 Октября 2020
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Общество В России Москва
Снимок коронавируса, полученный методом негативного контрастирования в новосибирской лаборатории &quot;Вектор&quot;. (2020) | Фото: Роспотребнадзор/ФБУН ГНЦ ВБ Вектор

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 658

Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки в России выросло на 163 и достигло 658, заявила вице-премьер Росси Татьяна Голикова, отвечающая за работу оперштаба. Это самая большая прибавка больных за сутки с начала эпидемии, впервые цифра трехзначная.

Голикова также отметила, что под наблюдением на самоизоляции находятся 112 тыс. человек в стране.

Как и предполагалось, наибольшее количество выявленных случаев приходится на Москву. Это частично связано с изменением методики подсчета заболевших в данном регионе: власти решили не дожидаться подтверждений диагноза из новосибирской лаборатории и считать зараженными всех, у кого первичный тест покажет "коронавирус".

1. Москва – 120

2. Московская область - 6

3. Республика Крым - 6

4. Псковская область - 4

5. Краснодарский край - 4

6. Оренбургская область - 3

7. Якутия - 3

8. Тульская область - 2

9. Республика Коми - 2

10. Кабардино-Балкария - 2

11. Пермский край - 2

12. Брянская область - 1

13. Архангельская область - 1

14. Калининградская область - 1

15. Ставропольский край - 1

16. Ростовская область - 1

17. Башкирия - 1

18. Нижегородская область - 1

19. Пензенская область - 1

20. Челябинская область - 1

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Число зараженных коронавирусом в России выросло до 658

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заражения за сутки, татьяна голикова, самоизоляция



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