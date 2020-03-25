Число зараженных коронавирусом в России выросло до 658
Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки в России выросло на 163 и достигло 658, заявила вице-премьер Росси Татьяна Голикова, отвечающая за работу оперштаба. Это самая большая прибавка больных за сутки с начала эпидемии, впервые цифра трехзначная.
Голикова также отметила, что под наблюдением на самоизоляции находятся 112 тыс. человек в стране.
Как и предполагалось, наибольшее количество выявленных случаев приходится на Москву. Это частично связано с изменением методики подсчета заболевших в данном регионе: власти решили не дожидаться подтверждений диагноза из новосибирской лаборатории и считать зараженными всех, у кого первичный тест покажет "коронавирус".
1. Москва – 120
2. Московская область - 6
3. Республика Крым - 6
4. Псковская область - 4
5. Краснодарский край - 4
6. Оренбургская область - 3
7. Якутия - 3
8. Тульская область - 2
9. Республика Коми - 2
10. Кабардино-Балкария - 2
11. Пермский край - 2
12. Брянская область - 1
13. Архангельская область - 1
14. Калининградская область - 1
15. Ставропольский край - 1
16. Ростовская область - 1
17. Башкирия - 1
18. Нижегородская область - 1
19. Пензенская область - 1
20. Челябинская область - 1